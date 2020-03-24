شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يواصل مكاسبه القوية بدعم من تصريحات "خسروهاشي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات الإثنين مدعوماً بتصريحات المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروهاشي" بشأن القدرات المالية.



وكان "خسروهاشي" قد أكد على امتلاك "أوبر" السيولة المالية الكافية لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".



وطالب "خسروهاشي" البيت الأبيض بالأخذ في الاعتبار دعم سائقي "أوبر" ضمن الحزمة التحفيزية المالية التي تم طرحها أمام الكونجرس الأمريكي.

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وأكد "خسروهاشي" على أحقية سائقي "أوبر" في الحصول على الدعمم المالي اللازم لمواجهة تداعيات الفيروس مشيرا إلى ضرورة اعتبارهم بمثابة موظفين، وهو أمر مثير للجدل في عدة ولايات أمريكية.



هذا، وقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين في جلسة تصويت على حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار والتي تختص بتقديم الدعم للأسر والشركات في البلاد.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 5% مغلقا عند 22.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 22.7 دولار وأقل سعر عند 19.7 دولار.