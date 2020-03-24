شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز بأكثر من 11% مع اقتراب حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الإثنين معوضا بعض الخسائر التي تكبدها في الأسبوع الماضي حيث تلقى دعماً من حزمة التحفيز المرتقبة، والتي ستنال صناعة الطيران جزءاً منها.



ورغم الفشل في تمرير حزمة التحفيز المالي المقدرة بحوالي تيريليوني دولار عبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين، أعرب وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" عن ثقته في الموافقة عليها.



ويواصل زعماء الديمقراطيين والجمهوريين الحديث عن حزمة التحفيز من أجل حل نقاط الخلاف العالقة والتي أعاقت تمريرها في جلستي التصويت الأخيرتين.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على أن حزمة التحفيز المالي ستوجه كافة سبل الدعم للاقتصاد والصناعات المختلفة وعلى رأسها صناعة الطيران كما ستشمل توجيه دعم مالي مباشر للمواطنين.



وخص "ترامب" بالذكر مساعدة "بوينج" مشيرا إلى أن فريقه يلتقي مسؤولين في شركة صناعة الطائرات لبحث سبل الدعم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 11.2% إلى 105.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 114.4 دولار وأقل سعر عند 93.5 دولار.