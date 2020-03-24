شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 4772 نقطة، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 4947 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة 5700 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 4500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4,799 وبين مستوى المقاومة هو 5,169 نقطة