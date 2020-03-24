شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى وبقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 8258 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لمستوى المقاومة 8800 نقطة، وبالتزامن مع ملامسة المؤشر لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا مرة أخرى لمستوى الدعم 8000 نقطة، وفي حالة اختراقه فقد يصل المؤشر لمستوى 7700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,073 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,444 نقطة
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