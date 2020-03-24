شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل خسائرها وتغلق على انخفاض وسط عدم يقين بشأن الحزمة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين متأثرة بعدم اليقين حيال الحزمة المالية المنتظرة من الكونجرس والتي فشل مجلس الشيوخ في تمريرها.



وكان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس قد أكدوا على اقترابهم من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة المالية المقدرة بتريليوني دولار لمواجهة "كورونا".



وأخفق مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي في تمرير حزمة التحفيز المالي رغم تصريحات وزير الخزانة "ستيفن منوتشنن" باقتراب تمريرها.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستقدم كافة الدعم اللازم للجهات الطبية والوقائية، كما يروج لأحد الادوية المضادة للملاريا في علاج الفيروس التاجي.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.2% وأغلق عند 23.36 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 23.6 دولار وأقل سعر عند 20.8 دولار.



كما صعد "برنت" بنسبة 0.2% مغلقا عند 27.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 24.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 3% (ما يعادل 582 نقطة) إلى 18592 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 19121 نقطة وأقل مستوى عند 18213 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 6860 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6985 نقطة وأقل مستوى عند 6631 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2.9% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 2237 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2300 نقطة وأقل مستوى عند 2191 نقطة.