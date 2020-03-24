شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK)يخسر مكاسب الأسبوع الماضي -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 4٫08 ريال منخفضا كما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 4٫224 ريال، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على تداولات السهم، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 3٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط