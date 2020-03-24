شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 8٫60 فلس منخفضا، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي دفع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 7 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.3 بينما مستوى المقاومة هو 9.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط