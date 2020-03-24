شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الأسبوع الحالي منخفضا، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 190 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلستي الأحد والخميس الماضيين، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 180 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 182 بينما مستوى المقاومة هو 195 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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