الاقتصاد

الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 24-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 109 فلس،مخترقا مستوى الدعم السابق عند 116 فلس، في ظل تتدني ملحوظ لكمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 100 فلس كمستوى أول ثم 80  فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 104 بينما مستوى المقاومة هو 111 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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