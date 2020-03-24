شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في قناة هابطة على المدى القصير، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 37 فلس، مستقرا بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 41 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35 بينما مستوى المقاومة هو 38 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط