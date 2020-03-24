شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 774 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم دعما عند مستوى 700 فلس، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 870 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 700 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 740 بينما مستوى المقاومة هو 810 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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