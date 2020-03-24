شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 54٫60 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 55 فلس، والذي ساهم في ان يقلص السهم مكاسبه ليغلق عند مستوى 52 فلس، لذلك نتوقع ان يضغط مستوى المقاومة المذكور على السهم للوصول لمستوى الدعم 45 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.8 بينما مستوى المقاومة هو 53.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط