شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 591 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 520 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار حالة التفاؤل لدى المتداولين للوصول بالسهم لمستوى المقاومة 670 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 520 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 555.0 بينما مستوى المقاومة هو 619.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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