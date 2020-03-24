شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 91 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 95 فلس،وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ الأسبوع الماضي، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 70 فلس. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 88 بينما مستوى المقاومة هو 92 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط