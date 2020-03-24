شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة فيات كرايسلر تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة فيات 500 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة فيات في ميلانو، عن سيارة 500 الجديدة، وهي السيارة «بالدفع الكهربائي الكامل» الأولى من مجموعة فيات كرايسلر للسيارات. وهي تتميز بأنه لا يصدر منها أي انبعاثات.

ومن أجل تصور مستقبل سيارة 500، انطلقت علامة فيات مما جعل هذه السيارة تعرف به اليوم. وينطبق الأمر ذاته على الجيل الأول الذي منح قدرة التنقل والحرية في ستينيات القرن الماضي. فقد شكلت سيارة 500 تغييرا جذريا وأصبحت علامة محببة جدا. فكانت سيارة في الطليعة دائما وسيارة رسخت نفسها كرمز منذ ظهورها للمرة الأولى قبل 63 عاما.

ومع الجيل الثاني الذي أطلق عام 2007، طرحت فيات 500 مفهوم التميّز مع عدم التكلّف في سيارات المدن، فأصبحت رمزا للموضة والأسلوب الإيطاليين انتشر في العالم بأسره. هذه السيارة دائمة التغير شكّلت مصدر إلهام للفنانين والموسيقيين على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية، وكانت الأساس لأكثر من 30 سلسلة خاصة من السيارات.