«الاتحاد للطيران» تعلّق مؤقتاً جميع رحلاتها من وإلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتاً، بتوجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني، بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة، ورحلات الربط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين. وسيبدأ تعليق الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي ابتداء من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي من مساء الاربعاء 25 مارس/آذار ولمدة 14 يوماً كبداية، أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة من السلطات المعنية، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إننا نمر بفترة صعبة، وتتخذ الحكومات والسلطات والشركات، ومنها الاتحاد، قرارات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتأثيره حول العالم. وأضاف: إننا نقف إلى جانب عملائنا المخلصين، المجبرين على وقف أسفارهم وحياتهم اليومية، ونكرّس جميع جهودنا ومواردنا؛ لضمان مساعدتهم في التخطيط للسفر خلال هذه الفترة العصيبة.