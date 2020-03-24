تحذير من ارتفاع البطالة الأمريكية إلى 30%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى 30%، بفعل عمليات إغلاق الشركات لمكافحة تأثيرات كورونا.

وأضاف جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، عبر تصريحات لوكالة «بلومبيرج»، الأحد، أن معدل البطالة قد يقفز في الربع الثاني من العام الحالي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 50% في نفس الفترة.

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وأوضح بولارد أن هناك المزيد من التدابير التي يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بها إذا لزم الأمر، مع سلطة الطوارئ القائمة، مؤكداً أن الفيدرالي سيفعل ما بوسعه لدعم الأسواق في هذه الفترة عالية التقلبات.

ودعا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استجابة مالية لتعويض 2.5 تريليون دولار من الدخل القومي المفقود في الربع الثاني.

وكان الفيدرالي قد خفض معدل الفائدة مرتين في الشهر الحالي إلى مستوى يتراوح بين 0 و0.25%، مع إقرار برنامج لشراء السندات بقيمة 700 مليار دولار.