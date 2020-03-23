شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يصعد بخسائر تكوين 143% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة تكوين المتطورة للصناعات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع، الخسائر بنسبة 143.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 96.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 39.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 53.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.8 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات وزيادة المصاريف الادارية والعمومية وزيادة المصروفات التمويلية.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.2 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 54.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.