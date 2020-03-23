شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يُفعل خططاً للطوارئ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، أنه تم تفعيل لجنة الطوارئ بالمصرف وخطط الطوارئ منذ عدة أسابيع، لافتا إلى أنه تم تفعيل عدة سيناريوهات حتى الإغلاق ضمن إجراءات مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأكد الفارس في مقابلة مع "العربية"، أن 98% من الخدمات المصرفية، تتم عبر القنوات الإلكترونية بما فيها التحويلات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن مصرف الإنماء يملك شبكة واسعة، أكثر من 1500 صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بحسب قناة العربية.

وكشف أنه تم إقفال 72 فرعا للمصرف مخصصة للنساء بشكل كامل، في حين تم تخفيض الفروع المخصصة للرجال إلى 51 فرعا منتشرة في المملكة. إلى جانب تزويد كل مراكز العمل التابعة للمصرف بالكمامات والمعقمات وكل ما يتعلق بالإرشادات الصحية.

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وهذه الإجراءت هي أحد الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.