شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأسمنت السعودية تبحث توزيع 1.5 ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 129 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ صرف الأرباح في 27 أبريل المُقبل.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 181 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الإستثمارات. وذلك فضلاً عن إنخفاض مخصص الزكاة و رد مخصص خسائر الإئتمان، وانخفاض خسائر إستبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.

وارتفعت الإيرادات إلى 729 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 566 مليون ريال خلال العام 2018.