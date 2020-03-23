شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1509.00 ويتجاوز الهدف الإيجابي الأول المقترح عند 1543.35، لكنه توقف دونه الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى السيناريو السلبي الإجمالي قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1571.20 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن الهدف السلبي الأول يتواجد عند 1453.10.

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