شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج اليورو مقابل الدولار هدفنا الأول المقترح عند 1.0777 ووجد مقاومة قوية هناك، وطالما أن السعر فوق 1.0637، فإننا نرجّح استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1.0840.

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