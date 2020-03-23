شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار الحزمة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وأبقى على خسائره في اعقاب فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار الأزمة المالية.



ورغم أنباء عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن حزمة التمويل المالي التي تهدف لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، فشل المشرعون في إقرار الحزمة.

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وكان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد تحدث عن توفير حزمة بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد من أفراد وشركات في مواجهة الفيروس، كما كشف عن توفير الحكومة الفيدرالية والاحتياطي الاتحادي لسيولة في الأسواق بأربعة تريليونات دولار.



هذا، وقد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار الحزمة المالية مما وضع أسواق المال في الولايات المتحدة تحت وطأة الضغوط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 102.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.9 نقطة وأقل مستوى عند 101.6 نقطة.