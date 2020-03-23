شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره في انتظار المزيد من جهود مكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين مع متابعة الأسواق العالمية لأحدث التطورات على صعيد مكافحة فيروس "كورونا" والتحيزات المالية لمواجهته.



وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة فيروس "كورونا".



وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بأن الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي يعملان على ضخ سيولة بأربعة تريليونات دولار في الأسواق.

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وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 102.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.9 نقطة وأقل مستوى عند 101.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 22.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 23.6 دولار وأقل سعر عند 20.8 دولار.



كما تراجع "برنت" بنسبة 2.4% إلى 26.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 24.6 دولار.