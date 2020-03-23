شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع تصاعد القلق العالمي من تفشي جائحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الإثنين بالتزامن مع خسائر في الأسواق المالية العالمية نتيجة تصاعد القلق من تفشي جائحة "كورونا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين بفيروس "كورونا" تجاوز 350 ألف حالة بينما توفي أكثر من 15 ألف شخص بالمرض.



وتعرضت العملة الكندية للضغوط في ظل استمرار خسائر سوق النفط حيث انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 22.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 23.6 دولار وأقل سعر عند 20.8 دولار.

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كما تراجع "برنت" بنسبة 3.57% إلى 25.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 24.6 دولار.



وتترقب الأسواق عن كثب جلسة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز مالية ضخمة لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.6881، وسجل أعلى سعر عند 0.6976 وأقل سعر عند 0.6869.