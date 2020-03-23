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مجلس الاحتياط الأمريكي يوسع برامج السيولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - واشنطن أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» أمس عن برامج جديدة لضمان السيولة في الأسواق، وقال إنه سوف يوسع من برامج الإقراض لتشمل أنواعا معينة من ديون الشركات والبلديات. وتعهد البنك المركزي بمواصلة شراء الأصول «بالكميات المطلوبة» لضمان سلاسة عمل الأسواق بعد إشارات بأن أسواق الائتمان بدأت تتوقف مجددا الأسبوع الماضي. Advertisements وسوف يشتري البنك شرائح جديدة من سندات وزارة الخزانة وأوراق مالية بضمان عقاري الأسبوع الحالي. وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي إنشاء برنامجين لدعم الائتمان للشركات الكبيرة وبرنامج ثالث يسمى «مرفق قروض الأوراق المالية المدعومة بالأصول» لدعم تدفق الائتمان إلى المستهلكين والشركات. وجاء في بيان من وزارة الخزانة «البرامج الجديدة الثلاثة، معا، سوف توفر ما يصل إلى 300 مليار دولار في التمويل الجديد»، كما جاء في البيان أن البرامج سوف توفر أسهما بقيمة ما يصل إلى 30 مليار دولار لهذه البرامج. وشهدت أسواق العقود الآجلة الأمريكية ارتفاعا جراء ما أعلنه البنك المركزي الأمريكي.



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