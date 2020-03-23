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الحبوب تشتري 1.2 مليون طن من الشعير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اشترت المؤسسة العامة للحبوب 1.2 مليون طن من الشعير، تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020).

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس أنها أتمت إجراءات ترسية استيراد كمية 1.2 مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

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وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس إنه تمت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 14 شحنة كميتها 840 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو 2020).

وأضاف أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علما بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت 900 ألف طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام 2.1 مليون طن.

استيراد شعير