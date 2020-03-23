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2.3 مليون زيارة لموقع «سكني» وتحميل للتطبيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت منصة «سكني» الالكترونية التابعة لوزارة الإسكان منذ بداية 2020 حتى أمس نحو 2,3 مليون زيارة وتحميل للتطبيق عبر الأجهزة الذكية، جاءت النسبة الأكبر منها خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع الاحترازات والتدابير الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة أخيرا للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك استمرارا لاستفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج لتسهيل تملكها لمنازلها عبر خدمات وتسهيلات الكترونية متعددة.

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وأوضح «سكني» في بيان أمس، أن إجمالي عدد الزيارات لموقعه الالكتروني خلال الفترة الماضية بلغ 1,831 مليون زيارة، فيما سجل تطبيق سكني للأجهزة الذكية أكثر من 421 ألف عملية تحميل، وذلك منذ بداية عام 2020 حتى أمس، استمرارا لخدمة المواطنين على مدار الساعة عبر منصات تفاعلية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة عبر حلول الكترونية وتفاعلية مرنة تختصر الوقت والجهد.

وكانت منصة «سكني» الالكترونية أعلنت عن تجاوز عدد زيارات الموقع لأكثر من 16 مليون زيارة خلال 2019 للاستفادة من الخدمات المتنوعة والتسهيلات المتعددة التي تقدمها، فيما بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق «سكني» للهواتف الذكية أكثر من مليون تحميل.

منصة «سكني»