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منتجو الملابس العالميون يلغون طلبيات بـ1.5 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - دكا

ألغى منتجو الملابس العامليون طلبيات شراء بقيمة قاربت 1.5 مليار دولار من مصانع بنجلاديش نتيجة تراجع الطلب بسبب تفشي فايروس كورونا. وتصنع أغلب الماركات الشهيرة منتجاتها في بنجلاديش لرخص الأيدي العاملة وقلة التكاليف.

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وأوضحت رئيسة رابطة مصنعي الملابس في بنجلاديش روبانا حق، أن بلادها والتي هي ثاني أكبر منتج للملابس في العالم تعرضت لتأثيرات سلبية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث يواجه المصنعون إلغاء العديد من الطلبيات.

وقالت روبانا حق، إن المشترين العالميين علقوا أو ألغوا طلبيات شراء بأكثر من 1.49 مليار دولار . وأضافت إن «المشترين يلغون طلبيات عمل بطريقة غير إنسانية، الأمر الذي يجبر ملايين الأشخاص على خسارة وظائفهم»، مضيفة أن نحو 1089 مصنعا تقوم بتوظيف 1.2 مليون عامل تلقت مثل تلك الإخطارات حتى مساء الأحد الماضي.

وأكدت أن طلبيات شهر أبريل يتم ألغاؤها أيضا، مما يضع أصحاب المصانع والعمال في موقف سيئ للغاية.