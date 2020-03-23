شكرا لقرائتكم خبر

إعلان آليات الاستفادة من مسارات دعم منشآت القطاع الخاص خلال أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يعكف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» حاليا على تجهيز قنوات الكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي، لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

وأوضح الصندوق في بيان أمس أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدا تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص، لتمكينه من التوطين، ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

4 مسارات للدعم