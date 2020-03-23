إعلان آليات الاستفادة من مسارات دعم منشآت القطاع الخاص خلال أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يعكف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» حاليا على تجهيز قنوات الكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي، لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.
وأوضح الصندوق في بيان أمس أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدا تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص، لتمكينه من التوطين، ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.
4 مسارات للدعم
- أولا: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.
- ثانيا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.
- ثالثا: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.
- رابعا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.
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