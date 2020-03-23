«التجارة» و«المنافسة» تحققان في استغلال أزمة كورونا لرفع الأسعار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصا المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقا بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

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كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت «التجارة و»المنافسة» عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الانترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم (920003050)، أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة على الرابط (www.gac.gov.sa).

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة باشرت أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من 1 - 20 مارس 2020، شملت المغالاة في الأسعار، ونقصا في السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات لأنظمة البيع، وتم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع كافة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة نفسها، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.