شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط أدنى 19 ألف نقطة في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار القلق من فيروس "كورونا"، ولم تفلح إجراءات الاحتياطي الاتحادي في دعم "وول ستريت" حتى الآن.



وكشف البنك المركزي عن برنامج ضخ لشراء السندات والأوراق المالية بشكل غير محدود مع توفير السيولة والدعم للشركات والأسر في الولايات المتحدة.

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وصرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" بأن يجري العمل مع البنك المركزي لإتاحة سيولة بأربعة تريليونات دولار في الأسواق.



وألمح "منوشن" إلى إمكانية شراء الجهات الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة لحصص أو قدر من الأسهم في بعض الشركات.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 18890 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 6878 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 2271 نقطة.