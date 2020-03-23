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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الانخفاض متأثراً بتباطؤ صناعة السيارات العالمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين متأثراً بالضغوط على صناعة السيارات على مستوى العالم بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا".
وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة على حسابه أمس بموقع "تويتر" عن أن الشركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"تسلا" سوف تتحول إإلى صناعة أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية لمواجهة نقص إمداداتها في البلاد.
يأتي ذلك في ظل إغلاق عدد من مصانع شركات السيارات على مستوى العالم بشكل مؤقت في ظل جهود مكافحة فيروس "كورونا".
ويستخدم البلاديوم بكثافة في صناعة السيارات خاصة في إنتاج مكونات وأجزاء تقلل انبعاثات العوادم من المركبات.
هذا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي 300 ألف شخص حول العالم، في حين توفي أكثر من 15 ألف حالة متأثرين بإصابتهم.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1520.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1567.8 دولار وأقل سعر عند 1483.3 دولار.
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