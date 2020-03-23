شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البحرين يغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أقفل مؤشر البحرين العام اليـوم عند مستوى 1,389.32 بانخفاض قدره 5.59 نقاط مقارنة بإقفاله السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 587.40 بانخفاض قدره 1.15 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وتداول المستثـمرون في بورصة البحرين 6.29 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.20 مليون دينار بحريني، تـم تنفيذها من خلال 20 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.15 مليون دينار أي ما نسبته 95.35% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 5.91 مليون سهم، تـم تنفيذها من خلال 12 صفقة.

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