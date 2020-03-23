شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوياته لليوم والان نبدء بالتفاصيل
وبعد تيسير كبير للسياسة النقدية هذا الشهر، شمل خفض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر، قال البنك المركزي الأمريكي إنه سيقرض بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان ويشتري السندات من كبار أرباب العمل.
وواصل اليورو مكاسبه ليصعد 0.7 بالمئة مسجلا 1.07825 دولار في حين انتعش الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة من أدنى مستوى لليوم إلى 0.58605 دولار أمريكي، بزيادة 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يهبط لأدنى مستوياته لليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.