شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوياته لليوم والان نبدء بالتفاصيل

عاود الدولار التراجع صوب أدنى مستوياته لليوم أمام منافسيه اليوم الاثنين بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه سيدعم طيفا واسعا من الائتمان، في خطوة غذت موجة صعود للعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.

وبعد تيسير كبير للسياسة النقدية هذا الشهر، شمل خفض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر، قال البنك المركزي الأمريكي إنه سيقرض بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان ويشتري السندات من كبار أرباب العمل.

وواصل اليورو مكاسبه ليصعد 0.7 بالمئة مسجلا 1.07825 دولار في حين انتعش الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة من أدنى مستوى لليوم إلى 0.58605 دولار أمريكي، بزيادة 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.