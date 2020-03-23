شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، حيث لا تزال أسعار النفط تحت ضغط التوقعات القاتمة للطلب العالمي ، مع تصعيد الحكومات العالمية عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية للحد من تفشي انتشار وباء فيروس كورونا.

انخفض خام برنت إلى مستوي 24.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 26.75$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.75$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الخميس ،وسجلت العقود يوم الأربعاء مستوي 24.54$ للبرميل الأدنى منذ أيار/مايو 2003.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقد خام برنت أكثر من 23% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس 2003 ،بفعل تصاعد مخاوف ركود الطلب العالمي.

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يواجه الطلب العالمي أزمة هي الأسوأ على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث تتوالي الحكومات فى معظم دول العالم فى وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

وعلى حسب أخر البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ،تسبب فيروس كوفيد-19 فى إصابة أكثر من 325 ألف شخص وقتل أكثر من 14 ألف شخص حول العالم.

ولم يسلم قطاع الطاقة من تداعيات كورونا ،حيث سارعت العديد من شركات النفط فى خفض الإنفاق ،وبدأ بعض المنتجين بالفعل فى منح الموظفين إجازات.

وتواجه أسعار النفط أيضا أزمة لا يقل تأثيرها عن التوقعات القاتمة للطلب ، حيث يستعد معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.