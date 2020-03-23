شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.58 نقطة، ويستقر عند سعر 45.65 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نرى بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.29، ليستهدف مستوى الدعم 42.40 استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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