شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعمق من خسائره – تحليل – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، ليكسر مستوى الدعم 29.70، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.64% بما يعادل -1.41 نقطة ليستقر عند سعر 29.01 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 29.70، ليستهدف مستوى الدعم 26.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط