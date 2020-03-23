أمازون لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 23-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم شركة أمازون (AMAZON) بتعاملاته المبكرة في آخر جلساته، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي أجبره على الارتداد انخفاضاً، ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.85% بما يعادل -34.84 نقطة ليستقر عند مستوى 1,846.09، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,998.65، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1,733.80.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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