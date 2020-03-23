شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة إيه إم دي (AMD) الانخفاض في آخر جلساته، ويأتي هذا التراجع على اثر ثبات مستوى المقاومة 41.00، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.21 نقطة ليستقر عند سعر 39.61 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 39.61، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 46.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه