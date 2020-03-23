شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يتعرض للضغط السلبي المضاعف – تحليل – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -5.14% بما يعادل -14.65 نقطة ليستقر عند سعر 270.35 دولار، ليتخطى السهم بدوره دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي خلال تداولاته القادمة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 305.35، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 282.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط