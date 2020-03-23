شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتوقف عن تسديد مستحقات السندات الدولارية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة اليوم الاثنين إن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.

كان لبنان المثقل بالديون قد علق هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات خطيرة.

ودعا لبنان لمحادثات لإعادة هيكلة ديون مع الدائنين ليبدأ مرحلة جديدة من أزمة مالية لا نظير لها منذ استقلال لبنان في عام 1943.

وجاء في البيان أن الحكومة قررت "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي مع تصاعد الضغط على "الولوج إلى العملات الأجنبية".

وأضاف البيان أن الحكومة تعتزم "إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عمليا. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية لإجراء تبيان للمستثمرين" يوم 27 مارس