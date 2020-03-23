شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول للهبوط بعد تدخل قوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتوفير السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول الدولار الأمريكي للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،بعد صعوده فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، وبعد تدخل قوي من مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الأسواق لتوفير السيولة ،والإعلان عن برنامج تيسير كمي مفتوح ، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 101.70 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 101.95 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 102.98 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة واحد بالمئة ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 102.99 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 3.3% ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

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ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأضخم فى نحو 12 عاما إلى تسارع على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث يواجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية.

وتعتبر أيضا العملة الأمريكية فى الوقت الحالي هي أفضل استثمار بديل فى أسواق المال العالمية ، فى ظل المخاطر الغير مسبوقة الناجمة عن تفشي وباء عن COVID-19.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الأسواق فى مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ،أهم تلك الإجراءات برنامج تيسير كمي مفتوح ، وشراء السندات من الشركات مباشرة.

وقام المركزي الأمريكي مؤخرا بتقديم تسهيلات تمويلية كبيرة بالدولار إلى تسعة بنوك مركزية أخرى ، بهدف توفير السيولة ومواجهة نقص العملة الأمريكية فى جميع أنحاء العالم.