شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره بفعل نشاط موجة شراء الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ،بفعل نشاط موجة شراء الدولار الأمريكي مرة أخرى ، حيث التركيز منصبا على حيازة العملة الأمريكية لمواجهة نقص السيولة بعد الخسائر الحادة فى أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 1.3% إلى 1,482.84$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,503.08$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,508.32$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.9% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,451.14$ للأونصة ،وبدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.1% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب عمليات بيع أصول المعادن النفيسة ، بهدف جمع السيولة لتغطية وتمويل مراكز الاستثمار فى الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة واحد بالمئة ، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 102.99 نقطة ،فى ظل نشاط موجة شراء جديدة فى العملة الأمريكية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي ، لمواجهة أزمة نقص السيولة الناجمة عن الخسائر الفادحة المستمرة فى أسواق الأسهم العالمية جراء تفشي انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 14.04 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي، وبأكبر انخفاض يومي منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ،لينزل الإجمالي إلى 922.23 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي.