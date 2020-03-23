شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعثر مرة أخرى بفعل مخاوف خروج فيروس كورونا عن السيطرة فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتتعثر مرة أخرى ، بعد انتعاش مؤقت على مدار جلستين ، فى طريقها صوب تجاوز أدنى مستوى فى ثماني سنوات المسجل فى وقت سابق الأسبوع الماضي ، مع تجدد عمليات البيع المفتوحة ، بفعل مخاوف خروج فيروس كورونا عن السيطرة فى أوروبا ، مع تزايد حالات الإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات.

تراجعت مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 3.1% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثماني سنوات ، بدعم موجة من التحفيز المالي والنقدي لدعم الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 2.2% ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل مخاوف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي انتشار فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار جلستين ، بصدد تجاوز أدنى مستوى فى ثماني سنوات عند 268 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي ، بفعل تجدد عمليات البيع المفتوحة فى السوق ،مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 7% ، حيث يعتبر الشركات العاملة فى القطاع هو الأكبر تضررا منذ اندلاع فيروس كورونا.

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على حسب أخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية ،ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 337 ألف حالة ،وزادت الوفيات إلى أكثر من 15 ألف حالة فى معظم أنحاء العالم.

الدول الأوروبية إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بلغت فيها عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا أكثر من 40% من إجمالي المصابين حول العالم ،وبلغت نسبة الوفيات 58% من المعدل العالمي.

الأمر الذي يصعد المخاوف حيال خروج وباء الفيروس التاجي عن السيطرة فى أوروبا ، بالرغم توالي كبرى الحكومة الأوروبية فى فرض القيود والعزل وإغلاق الأنشطة الصناعية والخدمية من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 4% ،لتسجل أدنى مستوى فى ثلاث سنوات قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 4.3% فى ختام جلسات أسوأ أسبوع للأسهم الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.9% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 2.8 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 3.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.