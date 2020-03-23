شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمقاومة الأولية 0.5786 ويحافظ على ثباته دونها، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.5509 كهدف أول، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.5958 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5600 والمقاومة 0.5850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط