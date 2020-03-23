شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض واختبار مستوى 27.10، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة التي تستهدف مستوى 25.95 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 29.40 والثبات فوقه، مع التذكير بأن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.95 والمقاومة 30.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط