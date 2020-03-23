شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً ليبتعد عن حاجز 23.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 20.00 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستويات 23.00 و23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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