شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة حول مستوى 12.50، ولا يزال السعر دون المقاومة المحورية 13.05، وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 11.24 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11.24 والمقاومة 13.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط