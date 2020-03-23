شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1495.00، وطالما أن السعر دون 1509.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1453.10 وتمتد إلى 1400.00 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1400.00 والمقاومة 1520.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط